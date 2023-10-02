Стало известно о резком подорожании квартир в Москве

В резком подорожании квартир в Москве «Известиям» рассказали представители федеральной компании «Этажи». Стало известно, что средняя цена жилого «квадрата» в стране выросла более чем на три процента.

В частности, в столице стоимость квадратного метра в готовых квартирах в сентябре увеличилась на 2,8 процента. По словам специалистов, это стало самым значительным подорожанием жилой недвижимости с начала 2023 года. Причиной повышения цен стал высокий уровень спроса на жилье и повышение ключевой ставки ЦБ, объяснили эксперты.