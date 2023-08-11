Стало известно о повышении цен на обучение в столице

О повышении цен на обучение в Москве стало известно «Ведомостям». По информации издания, расценки в ведущих вузах столицы станут заметно больше в 2023/24 учебном году.

Так, студентам МИФИ стоимость годового обучения на факультетах «информационные системы и технологии» и «программная инженерия» обойдется в 340 тысяч рублей, что на 19 процентов больше, чем годом ранее. За курс учебы на кафедре «прикладная математика» нужно отдать 310 тысяч рублей (плюс 21 процент), на кафедре «физика» — 350,6 тысячи рублей (плюс 22 процента).

В РАНХиГС цены на обучение выросли на 9-12 процентов, в ВШЭ — на 4-18 процентов.

Ранее стало известно о резком росте цен на чай и кофе популярных марок в России.