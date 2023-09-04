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04:00, 04 сентября 2023
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Стало известно о повышении цен на аренду квартир в Москве

Стало известно о повышении цен на аренду квартир в Москве

© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

О повышении цен на аренду квартир в Москве «Известиям» рассказали аналитики федеральной компании «Этажи».

Так, стало известно, что за сентябрь 2023 года съемные однокомнатные квартиры выросли в цене на 0,7 процента, двухкомнатные квартиры подорожали на 0,4 процента, расскзазали специалисты.

По словам экспертов, подорожание аренды жилья связано с традиционным началом сезона на рынке недвижимости в России.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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