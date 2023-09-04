Стало известно о повышении цен на аренду квартир в Москве

О повышении цен на аренду квартир в Москве «Известиям» рассказали аналитики федеральной компании «Этажи».

Так, стало известно, что за сентябрь 2023 года съемные однокомнатные квартиры выросли в цене на 0,7 процента, двухкомнатные квартиры подорожали на 0,4 процента, расскзазали специалисты.

По словам экспертов, подорожание аренды жилья связано с традиционным началом сезона на рынке недвижимости в России.