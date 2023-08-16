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19:01, 16 августа 2023
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Стало известно о перекрытии набережных в центре Москвы

Стало известно о перекрытии набережных в центре Москвы

© Фото: Ikar.us (talk) / Wikimedia Commons

О перекрытии набережных в центре Москвы стало известно из сообщения столичного Дептранса.

В связи проведением полумарафона «Лужники» движение транспорта будет недоступно в первую половину дня в воскресенье, 20 августа. Участки перекроют в разное время в промежуток с 7:30 до 12:30.

Ограничения коснутся улицы Хамовнический Вал, Лужнецкой, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской, Устьинской, Краснохолмской, Гончарной, Котельнической набережных.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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