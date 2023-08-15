Стало известно количество заразившихся болезнью Лайма в Подмосковье

О количестве заразившихся болезнью Лайма в Подмосковье за прошедший период 2023 года стало известно пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, всего за 2023 год болезнью Лайма заразился 131 человек, в том числе девять детей, что на 34 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом, по состоянию на 9 августа, медицинскую помощью из-за присасывания клещей оказали 14561 человеку, в том числе 4081 ребенку, что на 3487 человека больше, чем в 2022 году, уточнили в ведомстве.