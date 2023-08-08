Город
20:31, 08 августа 2023
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Стали известны самые популярные клички кошек у москвичей

Стали известны самые популярные клички кошек у москвичей

© Фото: Kari Shea / Unsplash

Самые популярные клички кошек у москвичей стали известны на сайте мэра Москвы. Чаще всего столичные жители называют своих питомцев Муся, Василиса и Барсик. Самыми необычными кличками при этом стали Пельмешка и Тимон.

В городском Комитете ветеринарии напомнили, что домашнее животное можно записать на консультацию ветеринару, на обследование, вакцинацию или обработку на столичном портале в режиме онлайн.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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