Стали известны самые популярные клички кошек у москвичей

Самые популярные клички кошек у москвичей стали известны на сайте мэра Москвы. Чаще всего столичные жители называют своих питомцев Муся, Василиса и Барсик. Самыми необычными кличками при этом стали Пельмешка и Тимон.

В городском Комитете ветеринарии напомнили, что домашнее животное можно записать на консультацию ветеринару, на обследование, вакцинацию или обработку на столичном портале в режиме онлайн.