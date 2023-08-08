20:31, 08 августа 2023
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Стали известны самые популярные клички кошек у москвичей
© Фото: Kari Shea / Unsplash
Самые популярные клички кошек у москвичей стали известны на сайте мэра Москвы. Чаще всего столичные жители называют своих питомцев Муся, Василиса и Барсик. Самыми необычными кличками при этом стали Пельмешка и Тимон.
В городском Комитете ветеринарии напомнили, что домашнее животное можно записать на консультацию ветеринару, на обследование, вакцинацию или обработку на столичном портале в режиме онлайн.