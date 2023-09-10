Стала известна стоимость самой дешевой квартиры в квартале «Москва-Сити»

Стоимость самой дешевой квартиры в столичном квартале «Москва-Сити» раскрыл на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) блогер Роман Дмитриев.

По словам автора, самое дешевое жилье в башнях продается за 10,93 миллиона рублей. За эти деньги покупатель получит апартаменты-студию площадью 11,4 квадратного метра на 32 этаже 85-этажного небоскреба.

При этом квартира в 90 квадратных метров на 50 этаже стоит 75,5 миллиона рублей. А цена одних из самых дорогих апартаментов в столичном деловом центре составляет 430 миллионов рублей: за эти деньги будущий владелец получит четырехкомнатную квартиру в 250 «квадратов» на 57 этаже.