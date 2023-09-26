Стала известна средняя стоимость банки домашних заготовок на зиму

Средняя стоимость заготовки банки соленых огурцов в 2023 году выросла почти на 40 процентов. Об этом агентству городских новостей «Москва» стало известно в ходе разговора с председателем правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрием Леоновым.

Так, заготовка на зиму трехлитровой банки огурцов подорожала с 192,2 рубля до 266,6 рубля. Два килограмма огурцов выросли в цене за год в среднем на 69 рублей, набор из соцветий укропа, листьев хрена и смородины подорожал на пять рублей.

Дороже стали стоить и заготовки помидоров — с 88,4 рубля в 2022 году они подорожали до 104,7 рубля в 2023 году. Продукты для квашеной капусты также выросли в цене на 59 процентов — в среднем до 149 рублей за трехлитровую банку, рассказал Леонов.