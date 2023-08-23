Стала известна средняя стоимость апартаментов в Москве

Среднюю стоимость апартаментов в Москве назвала пресс-служба сервиса «Авито Недвижимость» в своем Telegram-канале. Стало известно, что прошедший год цены на такое жилье в столице снизились на два процента.

По данным аналитиков, сейчас квадратный метр апартаментов в городе продается в среднем за 286 тысяч рублей. Студии в столице также подешевели на пять процентов, двухкомнатные квартиры — на 14 процентов, а трехкомнатные стали дешевле за прошедший год на 21 процент.