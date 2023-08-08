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23:31, 08 августа 2023
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Стала известна самая высокооплачиваемая вакансия в Москве

Стала известна самая высокооплачиваемая вакансия в Москве

© Фото: Caroline LM / Unsplash

Самой высокооплачиваемой в Москве стала вакансия стоматолога с зарплатой свыше 370 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает специалисты портала SuperJob рассказали РИА Новости.

От кандидата на должность стоматолога требуется опыт работы в этой сфере от шести лет, высшее образование по профессии и сертификаты. Врач будет работать на современном оборудовании с полным рабочим днем.

На втором месте оказалась вакансия IT-разработчика в столице. Соискателю предлагают зарплату от 300 тысяч рублей в месяц. Тройку лидеров замыкает главный разработчик, который может рассчитывать на ежемесячную оплату з свой труд от 200 тысяч рублей в месяц.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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