Стала известна дата выхода фильма «Барби» в Москве

Американская фэнтезийная комедия «Барби» выйдет на большие экраны в Москве 9 сентября 2023 года. Об этом стало известно из информации о расписании сеансов столичного кинотеатра Imax.

Сообщается, что «Барби» будут показывать после трансляции короткометражного фильма «Фора X». В настоящий момент предзаказ билетов доступен только в торговом центре «Капитолий» на Правобережной улице. Цена билетов варьируется от 650 до 850 рублей.

«Барби» — фильм американского режиссера Греты Гервиг, сценарий посвящен серии игрушек Барби от компании Mattel. Кинокартина собрала в прокате около 1,28 миллиарда долларов и стала самым кассовым фильмом, снятым женщиной.