Стакан из «Макдоналдса» выставили на продажу в Москве за сотни тысяч рублей

Стеклянный стакан из американской сети быстрого питания «Макдоналдс» — компании, ушедшей из России в 2022 году, — выставили на продажу в Москве за сотни тысяч рублей. Такой лот появился на популярном сайте объявлений.

«Стакан из ушедшего от нас "Макдональдса". Никаких чудесных свойств — просто стакан из "Макдональдса"», — указано в описании товара.

Покупателям предлагают прозрачный стакан из синего стекла с логотипом сети фастфуда. Продавец запрашивает за него 300 тысяч рублей.