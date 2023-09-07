Гуляющее по Москве стадо коз попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Южное Бутово М125». Успевшие прославиться в сети животные на этот раз забрели в частный сектор, поэтому автор поста предположил, что они наконец-то вернулись к хозяину.

«"Дед Валера, открывай!" Козочки нагулялись и не могут попасть домой», — описал он ролик, в котором козы собрались у забора.