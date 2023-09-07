16:01, 07 сентября 2023
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Гуляющее по Москве стадо коз попало на видео
Гуляющее по Москве стадо коз попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Южное Бутово М125». Успевшие прославиться в сети животные на этот раз забрели в частный сектор, поэтому автор поста предположил, что они наконец-то вернулись к хозяину.
«"Дед Валера, открывай!" Козочки нагулялись и не могут попасть домой», — описал он ролик, в котором козы собрались у забора.
«Так вот кто их хозяин!», «Долгая дорога домой!», «Да уже все Бутово — их дом», «За их похождениями давно следит вся Москва! Неужели хозяин таки нашелся?!» — отреагировали на увиденное подписчики канала.
Ранее парнокопытных заметили у одной из многоэтажек в Южном Бутово. Они залезли на капот и крышу припаркованной во дворе иномарки.