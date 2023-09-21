Назван средний срок накопления суммы на покупку дома в Москве

Средний срок накопления нужной суммы на покупку собственного дома в регионе проживания назвали аналитики портала Mirkvartir. Эксперт выяснили, сколько по времени придется целиком откладывать среднестатистическую зарплату и не прибегать к ипотеке, чтобы приобрести такой вид недвижимости.

Так, на коттедж в Москве жителям столицы потребуется копить 12,7 лет, а на дом в Подмосковье — 11,7 лет. Жителям Санкт-Петербурга для покупки дома в своем городе нужно будет копить 15,6 лет.

При этом быстрее всего на покупку коттеджа смогут накопить жители Архангельской (3,4 года) и Кемеровской (3,7 лет) областей, а дольше всего откладывать деньги для этих целей потребуется жителям Дагестана и Чечни — более 20 лет.