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05:33, 21 сентября 2023
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Назван средний срок накопления суммы на покупку дома в Москве

Назван средний срок накопления суммы на покупку дома в Москве

© Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Средний срок накопления нужной суммы на покупку собственного дома в регионе проживания назвали аналитики портала Mirkvartir. Эксперт выяснили, сколько по времени придется целиком откладывать среднестатистическую зарплату и не прибегать к ипотеке, чтобы приобрести такой вид недвижимости.

Так, на коттедж в Москве жителям столицы потребуется копить 12,7 лет, а на дом в Подмосковье — 11,7 лет. Жителям Санкт-Петербурга для покупки дома в своем городе нужно будет копить 15,6 лет.

При этом быстрее всего на покупку коттеджа смогут накопить жители Архангельской (3,4 года) и Кемеровской (3,7 лет) областей, а дольше всего откладывать деньги для этих целей потребуется жителям Дагестана и Чечни — более 20 лет.

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