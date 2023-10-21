Сражение «Гарри Поттера с Темным Лордом» в подмосковном дворе попало на видео

Сражение главного героя знаменитой серии романов и фильмов Гарри Поттера с аниагонистом — Темным Лордом — в подмосковном дворе попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Типичные Химки».

«Тем временем, местные школьники в одном из дворов Химок решили устроить перестрелку фейерверками на ночь глядя», — написал автор видео.

В ролике в одном из подмосковных дворов местные жители распределились по стадиону и направляли «стреляющую» пиротехнику в сторону друг друга.

«Поколение не потеряно», «Все норм. Там Гарри с Темным Лордом сражается просто», «Авада кедавра», «Смотрится прикольно», «Хоть у кого-то нормальное детство осталось», «Я тоже так хочу», — написали пользователи мессенджера.