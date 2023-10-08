Спящий в маске пассажир столичного метро развеселил пользователей сети

Фотография спящего в маске пассажира столичной подземки появилась в группе «Подслушано Метро Москвы» в социальной сети «ВКонтакте».

«Москва — город быстрый, приходится высыпаться на ходу», — отметил автор снимка. Увиденное развеселил пользователей сети. «Город засыпает, просыпается мафия», «И пусть весь мир подождет…» — написали юзеры в комментариях.

Один из участников дискуссии похвалил героя поста за интересное и удобное решение.