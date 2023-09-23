Перечислены специальности с быстрорастущими зарплатами

Специальности с быстрорастущими зарплатами в сентябре перечислили аналитики популярного сервиса объявлений.

Лидерами в рейтинге оказались вакансии учителей. На втором месте расположились переводчики, а на третьем — рекрутеры. В топ-5 также вошли фрезеровщики и SММ-специалисты.

Первую десятку замкнули сотрудники склада, стропальщики, наладчики, машинисты и водители бульдозера. Кроме того, зарплату прибавили плотникам, дизайнерам, дорожным рабочим, логистам и шлифовщикам.