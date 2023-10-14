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07:01, 14 октября 2023
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Женщина спасла четырех щенков в центре Москвы

Женщина спасла четырех щенков в центре Москвы

© Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В центре столицы женщина спасла четырех щенков, оставленных в пластиковом контейнере. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Очевидица наткнулась на коробку с животными на Мясницкой улице. «Бокс был обтянут пленкой и скотчем. Щенки были живы», — рассказала она.

Неравнодушные прохожие принесли щенкам еду. Одна из женщин согласилась оставить животных у себя на передержку. Она сообщила, что готова также взять на себя их лечение. Сейчас щенкам ищут новый дом, так как временная хозяйка не может надолго оставить у себя питомцев на съемной квартире.

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moslenta.online, 2023 г. 18+

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