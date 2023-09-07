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07:05, 07 сентября 2023
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Сотрудники московского банка спасли пенсионерку от мошеннического обмана

Сотрудники московского банка спасли пенсионерку от мошеннического обмана

© Фото: Danie Franco / Unsplash

От мошеннического обмана спасли пенсионерку сотрудники одного из банков в Тверском районе Москвы, сообщает «МВД Медиа».

По данным ведомства, один из аферистов связался с 80-летней москвичкой по телефону и, представившись опытным финансистом, порекомендовал перевести все имеющиеся у женщины денежные накопления на безопасный счет. Россиянка согласилась, после чего «финансист» заехал за ней на автомобиле и сопроводил в отделение банка.

Там мошенник представился племянником пенсионерки, однако сотрудники учреждения проявили бдительность, попытались выяснить у женщины, с какой целью она хочет обналичить 1,7 миллиона рублей, а затем вызвали полицию.

При задержании злоумышленник рассказал, что должен был забрать у потерпевшей наличные и положить их на счет своих сообщников в другом банке.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 159 УК РФ. Подозреваемый помещен под домашний арест. Его подельников ищут.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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