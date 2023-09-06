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01:07, 06 сентября 2023
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Составлен топ самых популярных у россиян новых авто

Составлен топ самых популярных у россиян новых авто

© Фото: Rolando Garrido / Unsplash

Топ самых популярных у россиян новых авто составили аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Лидером рейтинга в августе 2023 года стала марка Lada. Отечественный автоконцерн «АвтоВАЗ» реализовал в последний месяц 28721 автомобиль. На второй строчке оказались машины Chery, а на третьей — Haval. Таких авто было продано 13412 и 10979 штук соответственно.

В топ-5 также вошли марки Geely и Changan. На строчках с шестого по десятое место в рейтинге расположились OMODA, EXEED, Kia, Toyota и Hyundai.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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