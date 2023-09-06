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07:05, 06 сентября 2023
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Составлен рейтинг элитных иномарок-нарушителей правил парковки в Москве

Составлен рейтинг элитных иномарок-нарушителей правил парковки в Москве

© Фото: Unsplash

Рейтинг элитных иномарок, водители которых нарушали правила парковки в Москве, составил столичный Дептранс. Речь идет об авто, оставленных на велодорожках.

Чаще всего парковались под запрещающими знаками и на желтой разметке владельцы автомобилей марок Mercedes и Bentley. Кроме того, в списке нарушителей оказались водители Range Rover, Lexus, Porsche и Lamborghini.

В ведомстве отметили, что неправильная парковка машин вынуждает велосипедистов выезжать на проезжую часть, а это может привести к авариям с непоправимыми последствиями.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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