Составлен рейтинг элитных иномарок-нарушителей правил парковки в Москве

Рейтинг элитных иномарок, водители которых нарушали правила парковки в Москве, составил столичный Дептранс. Речь идет об авто, оставленных на велодорожках.

Чаще всего парковались под запрещающими знаками и на желтой разметке владельцы автомобилей марок Mercedes и Bentley. Кроме того, в списке нарушителей оказались водители Range Rover, Lexus, Porsche и Lamborghini.

В ведомстве отметили, что неправильная парковка машин вынуждает велосипедистов выезжать на проезжую часть, а это может привести к авариям с непоправимыми последствиями.