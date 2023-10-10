Необычного соседа заметили в подмосковной многоэтажке и сняли на видео

Необычного соседа заметили в подъезде подмосковной многоэтажки и сняли на видео, опубликованное в Telegram-канале «Подмосковье сегодня».

«Поднималась домой, а здесь сюрприз. Уважаемые жильцы, как вам такое соседство?» — написала жительница одного из жилых комплексов Балашихи.

В ролике по трубе отопления карабкается крыса. Грызун забрался под потолок и затаился, по всей видимости, испугавшись местную жительницу.