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11:30, 13 октября 2023
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Москвичам пообещали солнечную погоду

Москвичам пообещали солнечную погоду

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Солнечную и сухую погоду пообещал москвичам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня столица будет ощущать влияние северо-восточной периферии антициклона. При переменной облачности в регионе обойдется без дождей», — написал Леус.

Температура воздуха поднимется выше климатической нормы и составит 11-13 градусов в Москве и 9-14 в Подмосковье. В субботу, 14 октября, местами ожидаются дожди и температура 13-15 градусов. Прогнозируется также ветер с порывами до 11-16 метров в секунду.

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