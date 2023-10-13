Москвичам пообещали солнечную погоду

Солнечную и сухую погоду пообещал москвичам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня столица будет ощущать влияние северо-восточной периферии антициклона. При переменной облачности в регионе обойдется без дождей», — написал Леус.

Температура воздуха поднимется выше климатической нормы и составит 11-13 градусов в Москве и 9-14 в Подмосковье. В субботу, 14 октября, местами ожидаются дожди и температура 13-15 градусов. Прогнозируется также ветер с порывами до 11-16 метров в секунду.