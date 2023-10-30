Когда вернется солнце? Вся надежда на начало ноября

Когда в столицу вернется солнце? На этот вопрос в беседе с «Москвой 24» ответил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. По словам эксперта, вся надежда на начало ноября.

Метеоролог рассказал, что во вторник, 31 октября, и среду, 1 ноября, в Москве ожидается потепление до плюс 11 градусов. В четверг столбики термометров опустятся до плюс 6-9 градусов, а в пятницу похолодает до плюс 1-6 градусов. При этом всю неделю в городе будет пасмурная погода.

В выходные, с 4 по 6 ноября, тучи в столице разойдутся и выглянет солнце. Днем в субботу ожидается до плюс 1-6 градусов, в воскресенье — до 6-11 градусов тепла.