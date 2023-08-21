Собянин заявил о снижении зависимости фармацевтического рынка Москвы от импорта

О снижении зависимости фармацевтического рынка Москвы от импорта заявил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник рассказал, что еще пять лет назад заключил с одной из столичных компаний офсетный контракт на выпуск жизненно важных лекарств, в том числе для лечения онкологии, астмы и аутоиммунных заболеваний.

«Инвестор построил производство в Москве, а мы будем в течение семи лет закупать препараты. Они поступят в городские медучреждения», — рассказал он, уточнив, что производство сосредоточено в первую очередь на ранее не выпускавшихся в России лекарствах.

Таким образом в столичном регионе формируется один из мощнейших в России кластеров по производству современных лекарств. Уже построено восемь фармацевтических предприятий, а к 2027 году их число достигнет 15.

За шесть месяцев текущего года производство лекарственных препаратов на московских фармпредприятиях выросло на две трети по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил Собянин.