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15:25, 27 сентября 2023
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Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания

Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания
© Фото: A.Savin / Wikimedia

Мэр столицы Сергей Собянин утвердил состав Правительства Москвы после своего переизбрания, говорится на официальном сайте градоначальника.

Соответствующие документы были подписаны в среду, 27 сентября. Посты заместителей мэра сохранили Максим Ликсутов, Анастасия Ракова, Петр Бирюков, Александр Горбенко, Владимир Ефимов и Наталья Сергунина. Андрей Бочкарев сохранил должность исполняющего обязанности заммэра.

Собянин официально вступил в должность мэра Москвы в понедельник, 18 сентября. На церемонии инаугурации присутствовал президент России Владимир Путин, он поздравил градоначальника с победой на выборах.

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