Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания

Мэр столицы Сергей Собянин утвердил состав Правительства Москвы после своего переизбрания, говорится на официальном сайте градоначальника.

Соответствующие документы были подписаны в среду, 27 сентября. Посты заместителей мэра сохранили Максим Ликсутов, Анастасия Ракова, Петр Бирюков, Александр Горбенко, Владимир Ефимов и Наталья Сергунина. Андрей Бочкарев сохранил должность исполняющего обязанности заммэра.

Собянин официально вступил в должность мэра Москвы в понедельник, 18 сентября. На церемонии инаугурации присутствовал президент России Владимир Путин, он поздравил градоначальника с победой на выборах.