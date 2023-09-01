Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в ближайшем Подмосковье

О сбитом беспилотнике в ближайшем Подмосковье сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве», — заявил градоначальник.

По словам Собянина, на место прибыли представители экстренных служб, пострадавших и разрушений обнаружено не было.

«Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!» — поблагодарил глава города.