09:56, 01 сентября 2023
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Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в ближайшем Подмосковье
© Кадр: Telegram-канал SHOT
О сбитом беспилотнике в ближайшем Подмосковье сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве», — заявил градоначальник.
По словам Собянина, на место прибыли представители экстренных служб, пострадавших и разрушений обнаружено не было.
«Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!» — поблагодарил глава города.