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09:56, 01 сентября 2023
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Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в ближайшем Подмосковье

Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в ближайшем Подмосковье

© Кадр: Telegram-канал SHOT

О сбитом беспилотнике в ближайшем Подмосковье сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве», — заявил градоначальник.

По словам Собянина, на место прибыли представители экстренных служб, пострадавших и разрушений обнаружено не было.

«Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!» — поблагодарил глава города.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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