Собянин сообщил о попытке атаки беспилотника на Москву

О новой попытке атаки беспилотника на Москву в ночь на пятницу, 18 августа, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«При попытке пролета на город силами ПВО был уничтожен беспилотник. Его обломки упали в зоне Экспоцентра», — сообщил градоначальник.

Собянин уточнил, что значимых разрушений на здании и пострадавших нет. На место прибыли городские экстренные службы.