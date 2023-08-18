10:01, 18 августа 2023
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Собянин сообщил о попытке атаки беспилотника на Москву
© Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»
О новой попытке атаки беспилотника на Москву в ночь на пятницу, 18 августа, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«При попытке пролета на город силами ПВО был уничтожен беспилотник. Его обломки упали в зоне Экспоцентра», — сообщил градоначальник.
Собянин уточнил, что значимых разрушений на здании и пострадавших нет. На место прибыли городские экстренные службы.