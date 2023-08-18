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10:01, 18 августа 2023
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Собянин сообщил о попытке атаки беспилотника на Москву

Собянин сообщил о попытке атаки беспилотника на Москву

© Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

О новой попытке атаки беспилотника на Москву в ночь на пятницу, 18 августа, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«При попытке пролета на город силами ПВО был уничтожен беспилотник. Его обломки упали в зоне Экспоцентра», — сообщил градоначальник.

Собянин уточнил, что значимых разрушений на здании и пострадавших нет. На место прибыли городские экстренные службы.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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