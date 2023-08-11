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12:20, 11 августа 2023
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Собянин сообщил о попытке атаки беспилотника на Москву

Собянин сообщил о попытке атаки беспилотника на Москву

© Фото: Alex Zarubi / Unsplash

О попытке атаки беспилотника на Москву сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован», — заявил градоначальник.

Собянин уточнил, что падение обломков беспилотника произошло в районе Карамышевской набережной. Из-за этого никто не пострадал. Серьезных разрушений также не произошло.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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