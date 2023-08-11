Собянин сообщил о попытке атаки беспилотника на Москву

О попытке атаки беспилотника на Москву сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован», — заявил градоначальник.

Собянин уточнил, что падение обломков беспилотника произошло в районе Карамышевской набережной. Из-за этого никто не пострадал. Серьезных разрушений также не произошло.