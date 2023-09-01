Собянин рассказал о рекордном количестве школьников в Москве

О рекордном количестве школьников в Москве рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Поздравляю всех с Днем знаний! Это один из самых главных праздников в нашей молодой и энергичной Москве, которая вновь переходит на школьное время. Время учиться и учить», — написал он.

Мэр отметил, что в этом году в столице насчитывается около 120 тысяч первоклассников. Общее же число школьников превышает 1,1 миллиона человек, и это, по словам градоначальника, абсолютный рекорд в истории города.

«Пусть каждый учебный день приносит ребятам радость новых знаний и открытий. Пусть всегда рядом будут мудрые педагоги и родители, готовые подсказать и помочь, вдохновить и увлечь. В добрый путь по стране знаний!» — обратился Собянин к ученикам московских школ.