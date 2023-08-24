Собянин раскрыл проекты новой набережной и пешеходного моста в Москве

Проекты новой набережной и пешеходного моста в Москве раскрыл в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Новые объекты городской инфраструктуры появятся около станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии метро. В первую очередь там появится 220 метровый пешеходный мост, который протянется через одноименную часть акватории Москвы-реки. Благодаря этому местным жителям будет проще добираться до подземки.

Коломенскую улицу реконструируют: создадут парковочные карманы, поставят две современные остановки общественного транспорта, заменят освещение и сделают разворотное кольцо для общественного транспорта.

Кроме того, будет благоустроена набережная вдоль Москвы-реки и Нагатинского затона общей площадью 2,3 гектара. На ней проложат пешеходные и велосипедные дорожки, которые разделят буферной зоной, сделают смотровые площадки с лавочками и шезлонгами, построят амфитеатр, проведут озеленение территории.