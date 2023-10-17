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10:03, 17 октября 2023
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Москвичи оригинальным способом попросили соседей соблюдать тишину

Москвичи оригинальным способом попросили соседей соблюдать тишину

© Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Москвичи придумали оригинальный способ попросить соседей соблюдать тишину. Необычное объявление было опубликовано в Telegram-канале «Коньково и Беляево М125».

Неизвестный оставил листок в подъезде дома 17А на улице Академика Волгина со следующим текстом: «Господи! Дай ум, здоровья и терпения тем людям, которые стучат поздно вечером по батареям и трубам и лишают соседей здоровья и покоя. Господи! Замени этим людям зло на добро! Вразуми их». В конце сообщения также была приписка, что при повторе подобных ситуаций пострадавшие будут звонить по телефону 02 или 112, чтобы сообщить в полицию о хулиганстве.

Пользователи сети оценили креатив жителей района. «Оригинальное обращение!», «Если не поможет, в следующий раз за упокой надо будет свечки ставить», — написали они.

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