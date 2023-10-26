10:02, 26 октября 2023
1 мин.
Снова в плюсе: стала известна дата потепления в Москве
© Фото: Alaksiej Čarankievič / Unspalsh
Дата потепления в Москве стала известна ТАСС, прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Конец нынешней недели будет существенно отличаться от начала следующей недели. На этой неделе холодная погода — температура ниже нормы на четыре градуса», — сказал синоптик.
По словам Вильфанда, повышение температуры начнется в понедельник, 30 октября. Днем воздух прогреется до плюс 2-7 градусов. В первых числах ноября температурный фон тоже будет на четыре-пять градусов выше нормы.
Ранее были определены даты выпадения снега в Москве.