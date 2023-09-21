Снос знаменитого деревянного дома внутри ЖК в Подмосковье попал на видео

Знаменитый деревянный «синий домик», оказавшийся посреди современного жилого комплекса «Одинбург» в подмосковном Одинцове, снесли. Процесс попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «ОИНФО».

Известно, что застройщики ЖК сначала не смогли договориться с собственниками частного дома о выкупе территории. На «Яндекс картах» строение было отмечено как достопримечательность, а в 2022 году история дома легла в основу сценария комедийного сериала «Против всех». Как удалось в итоге местным властям прийти к соглашению с хозяйкой дома по вопросу его сноса, остается неизвестным.

«Пластмассовый мир победил», «Жаль», «Как это, интересно, получилось. Смогли договориться?» — прокомментировали юзеры.