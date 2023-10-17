Москвичам предрекли снижение цен на авиабилеты в несколько городов

Снижение цен на авиабилеты в несколько российских городов предрек москвичам доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Роман Гареев. В беседе с агентством «Прайм» он спрогнозировал спад цен на внутренние авиарейсы.

По словам эксперта, цены на билеты могут снизиться на короткие перелеты длительностью не более двух с половиной часов. Например, недорого можно будет слетать из Москвы в Самару, Калининград, Санкт-Петербург и Казань. Ситуация объясняется тем, что закончился высокий туристический сезон.