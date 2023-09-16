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00:59, 16 сентября 2023
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Синоптик оценил вероятность выпадения снега осенью в Москве

Синоптик оценил вероятность выпадения снега осенью в Москве

© Фото: Sorina Bindea / Unsplash

Вероятность выпадения осеннего снега в Москве оценил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В комментарии NEWS.ru он назвал такой сценарий маловероятным.

«Пока предпосылок для осадков в виде снега нет, по крайней мере, в ближайшие недели. В субботу, 16 сентября, в Москве, правда, ожидается похолодание, в ночные часы возможны заморозки», — рассказал синоптик.

Вильфанд отметил, что снегопад возможен во второй половине ноября, однако точные прогнозы пока делать рано. Раньше этого срока снег в столице выпадает крайне редко, в последний раз такое случилось в 1970-х годах.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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