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11:35, 19 октября 2023
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Синоптики пообещали москвичам снег и гололедицу

Синоптики пообещали москвичам снег и гололедицу

© Фото: Aleksandr Popov / Unsplash

Мокрый снег и гололедицу в московском регионе в четверг, 19 октября, пообещали синоптики Гидрометцентра России.

В столице днем температура воздуха поднимется до 4-6 градусов тепла, а в ночь на пятницу, 20 октября, опустится до плюс 1-3 градусов. Ожидаются мокрый снег и умеренные дожди.

В Московской области столбики термометров днем достигнут отметки плюс 1-6 градусов, а ночью опустятся до минус 2 градусов. Метеорологи предупредили жителей Подмосковья о появлении гололедицы в ночь и утром пятницы, 20 октября.

Ранее синоптик пообещала москвичам две волны тепла.

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