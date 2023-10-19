Синоптики пообещали москвичам снег и гололедицу

Мокрый снег и гололедицу в московском регионе в четверг, 19 октября, пообещали синоптики Гидрометцентра России.

В столице днем температура воздуха поднимется до 4-6 градусов тепла, а в ночь на пятницу, 20 октября, опустится до плюс 1-3 градусов. Ожидаются мокрый снег и умеренные дожди.

В Московской области столбики термометров днем достигнут отметки плюс 1-6 градусов, а ночью опустятся до минус 2 градусов. Метеорологи предупредили жителей Подмосковья о появлении гололедицы в ночь и утром пятницы, 20 октября.

Ранее синоптик пообещала москвичам две волны тепла.