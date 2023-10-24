Определены даты выпадения снега в Москве

Даты выпадения снега в Москве определила в личном Telegram-канале главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик рекомендовала автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю. По ее прогнозу, снег в столичном регионе выпадет в выходные, 28 и 29 октября. Она отметила при этом, что снежный покров сойдет в начале ноября с приходом дождей.

В начале последнего месяца осени температура воздуха повысится до плюс 8-10 градусов. В праздничные выходные, 4-6 ноября, существенных осадков не ожидается, столбики термометров круглые сутки будут держаться на уровне плюсовых показателей.

Ранее синоптик предупредила москвичей о морозах в ноябре.