«Не менее пяти сантиметров»: синоптик рассказал, когда в Москве ляжет снег

Когда в Москве ляжет снег, в беседе с «Лентой.ру» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Синоптик заявил, что устойчивый снежный покров в столице образуется к концу ноября.

Специалист не исключил, что снег может появиться в городе на несколько дней уже и на этой неделе. По прогнозам, осадки ожидаются в пятницу, 27 октября, а к выходным в Москве образуется снежный покров высотой не менее пяти сантиметров.