10:45, 23 октября 2023
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«Не менее пяти сантиметров»: синоптик рассказал, когда в Москве ляжет снег
© Фото: Süheyl Burak / Unsplash
Когда в Москве ляжет снег, в беседе с «Лентой.ру» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Синоптик заявил, что устойчивый снежный покров в столице образуется к концу ноября.
Специалист не исключил, что снег может появиться в городе на несколько дней уже и на этой неделе. По прогнозам, осадки ожидаются в пятницу, 27 октября, а к выходным в Москве образуется снежный покров высотой не менее пяти сантиметров.