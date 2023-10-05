13:04, 05 октября 2023
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Тишковец спрогнозировал первый снег в Москве
© Фото: Michael & Diane Weidner / Unsplash
Первый снег в Москве спрогнозировал в личном Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Зима постучит в дверь утром в воскресенье, 8 октября. Землю припорошит первым снегом», — сказал синоптик.
По словам Тишковца, к утру воскресенья ливни сменит мокрый снег с порывами ветра до 20 метров в секунду. Метель сформирует снежный покров: в Москве до 0,2 сантиметра, а в области — до одного-трех сантиметров. Однако ко вторнику снег растает.