Жителям столичного региона посоветовали сменить резину

Сменить летнюю резину на зимнюю посоветовал жителям столичного региона в беседе с «Интерфаксом» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что среднесуточная температура в Москве и области в ближайшие дни не будет превышать пяти градусов. Вильфанд уточнил, что свойства резины при такой температуре ухудшаются, это влияет на тормозной путь и может привести к ДТП.

Согласно прогнозу синоптиков Гидрометцентра России, в дневные часы в ближайшую неделю не прогнозируется температура выше пяти градусов. Кроме того, с воскресенья по четверг, 22-26 октября, ожидается дождь со снегом.

Ранее средняя стоимость зимних шин в России за год выросла на 8-14 процентов.