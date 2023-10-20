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12:25, 20 октября 2023
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Жителям столичного региона посоветовали сменить резину

Жителям столичного региона посоветовали сменить резину

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сменить летнюю резину на зимнюю посоветовал жителям столичного региона в беседе с «Интерфаксом» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что среднесуточная температура в Москве и области в ближайшие дни не будет превышать пяти градусов. Вильфанд уточнил, что свойства резины при такой температуре ухудшаются, это влияет на тормозной путь и может привести к ДТП.

Согласно прогнозу синоптиков Гидрометцентра России, в дневные часы в ближайшую неделю не прогнозируется температура выше пяти градусов. Кроме того, с воскресенья по четверг, 22-26 октября, ожидается дождь со снегом.

Ранее средняя стоимость зимних шин в России за год выросла на 8-14 процентов.

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