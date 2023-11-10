04:00, 10 ноября 2023
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Скорее запасайтесь! Подорожает продукт, который есть в каждом доме
© Фото: Tanushree Rao / Unsplash
Скорее запасайтесь чаем! По данным Telegram-канала Mash, продукт, который есть в каждом доме, скоро подорожает.
В 2024 году цены на чай вырастут на 15-20 процентов. Причины этого — трудности с логистикой и нестабильность курса рубля. Перевозка чая за последнее время подорожала, уточнил источник.
Более 65 процентов поставок популярного напитка приходится на Индию, Кению и Шри-Ланку. При этом 90 процентов чая, который ввозится в Россию — черный. На данный момент Россия не может производить чай из-за сложностей с импортным сырьем.
Ранее стало известно, какой популярный продукт подорожает перед Новым годом.