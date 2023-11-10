Скорее запасайтесь! Подорожает продукт, который есть в каждом доме

Скорее запасайтесь чаем! По данным Telegram-канала Mash, продукт, который есть в каждом доме, скоро подорожает.

В 2024 году цены на чай вырастут на 15-20 процентов. Причины этого — трудности с логистикой и нестабильность курса рубля. Перевозка чая за последнее время подорожала, уточнил источник.

Более 65 процентов поставок популярного напитка приходится на Индию, Кению и Шри-Ланку. При этом 90 процентов чая, который ввозится в Россию — черный. На данный момент Россия не может производить чай из-за сложностей с импортным сырьем.

Ранее стало известно, какой популярный продукт подорожает перед Новым годом.