Сколько стоит Lada в московских салонах? Осторожно, прайс может шокировать!

Сколько стоят автомобили Lada в московских салонах? На этот вопрос ответил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Осторожно, прайс может шокировать!

Самым дешевым у дилеров оказался внедорожник Niva Legend — 845 тысяч рублей. За ним по возрастанию цены расположился лифтбек Granta, его продают 980 тысяч рублей, а далее — внедорожник Niva Travel в базовой комплектации со стоимостью в 1,2 миллиона рублей.

Granta Sport с двигателем мощностью 118 лошадиных сил стоит 1,27 миллиона рублей. Niva Legend Bronto без дополнительных аксессуаров продается за 1,34 миллиона рублей, а Vesta в комплектации Life стоит 1,62 миллиона рублей.

Самым дорогим авто в дилерских центрах стала Vesta Cross. Седан в комплектации Life предлагают купить за 1 миллион 762 тысячи 800 рублей.

Ранее определили топ самых популярных в России авто премиум-класса.