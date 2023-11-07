Сколько стоит бэха? Определен топ самых популярных в России авто премиум-класса

Сколько стоит бэха? Топ самых популярных в России авто премиум-класса и среднюю цену на них определили аналитики «Авито Авто».

Стало известно, что средняя стоимость премиального автомобиля до трех лет составила 6 674 000 рублей, машины подорожали по сравнению со вторым кварталом 2023 года на 7,6 процента. При этом продажи таких авто выросли на 22,5 процента за последние несколько месяцев и на 91,2 процента с прошлого года.

Самыми востребованными у россиян марками стали BMW X5, Lexus RX, BMW X7, BMW 5 серии и Mercedes-Benz E-класса.