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11:31, 15 августа 2023
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Синоптик Вильфанд предрек москвичам возвращение аномальной жары

Синоптик Вильфанд предрек москвичам возвращение аномальной жары

© Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Возвращение аномальной жары предрек москвичам в беседе с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, нетипичная для региона погода ожидается в столице во второй половине августа.

Так, в предстоящие среду и четверг, 16 и 18 августа, в столице ожидается 25-28 градусов тепла. Специалист уточнил, что заметная аномалия начнется в пятницу, 18 августа, когда воздух в городе прогреется до 27-30 градусов, что на пять градусов выше климатической нормы для этого месяца.

В выходные жара немного утихнет. Ожидается 21-26 градусов тепла, что тоже выше климатической нормы, но лишь на два градуса.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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