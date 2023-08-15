Синоптик Вильфанд предрек москвичам возвращение аномальной жары

Возвращение аномальной жары предрек москвичам в беседе с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, нетипичная для региона погода ожидается в столице во второй половине августа.

Так, в предстоящие среду и четверг, 16 и 18 августа, в столице ожидается 25-28 градусов тепла. Специалист уточнил, что заметная аномалия начнется в пятницу, 18 августа, когда воздух в городе прогреется до 27-30 градусов, что на пять градусов выше климатической нормы для этого месяца.

В выходные жара немного утихнет. Ожидается 21-26 градусов тепла, что тоже выше климатической нормы, но лишь на два градуса.