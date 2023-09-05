Синоптик спрогнозировал погоду на День города в Москве

Погоду на День города в Москве спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В разговоре с агентством городских новостей «Москва» он отметил, что на выходных, 9 и 10 сентября, жителей столицы ждет сухая и теплая погода.

Специалист рассказал, что в субботу в Москве ожидается 17-18 градусов тепла, будет солнечно и без осадков. В воскресенье столбики термометров поднимутся до отметки 20 градусов, осадков также не ожидается, рассказал метеоролог.