Город
08:30, 05 сентября 2023
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Синоптик спрогнозировал погоду на День города в Москве

Синоптик спрогнозировал погоду на День города в Москве

© Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Погоду на День города в Москве спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В разговоре с агентством городских новостей «Москва» он отметил, что на выходных, 9 и 10 сентября, жителей столицы ждет сухая и теплая погода.

Специалист рассказал, что в субботу в Москве ожидается 17-18 градусов тепла, будет солнечно и без осадков. В воскресенье столбики термометров поднимутся до отметки 20 градусов, осадков также не ожидается, рассказал метеоролог.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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