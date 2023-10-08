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17:58, 08 октября 2023
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Синоптик сообщила о погодном рекорде в Москве

Синоптик сообщила о погодном рекорде в Москве

© Фото: Natalia Trofimova / Unsplash

О погодном рекорде в Москве сообщила в своем Telegram-канале главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В воскресенье, 8 октября, в Москве был установлен новый рекорд по низкому атмосферному давлению, ночью оно достигло 722,9 миллиметра ртутного столба, против 727,2 миллиметра ртутного столба в 1983 году», — отметила синоптик.

Она добавила, что днем в субботу, 7 октября, порывы ветра достигали опасных отметок — 25-26 метров в секунду, и дождя циклон «вылил в избытке». За сутки в Москве выпало до 20 миллиметров осадков, а в подмосковном Дмитрове был «перекрыт суточный максимум по дождям».

Непогода сказалась на самочувствии россиян, заявила Позднякова: у многих болело сердце и «раскалывалась» голова.

«Днем 8 октября атмосферное давление начало расти, сложная обстановка для пожилых людей сохраняется», — заключила специалист.

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