Синоптик сообщила о погодном рекорде в Москве

О погодном рекорде в Москве сообщила в своем Telegram-канале главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В воскресенье, 8 октября, в Москве был установлен новый рекорд по низкому атмосферному давлению, ночью оно достигло 722,9 миллиметра ртутного столба, против 727,2 миллиметра ртутного столба в 1983 году», — отметила синоптик.

Она добавила, что днем в субботу, 7 октября, порывы ветра достигали опасных отметок — 25-26 метров в секунду, и дождя циклон «вылил в избытке». За сутки в Москве выпало до 20 миллиметров осадков, а в подмосковном Дмитрове был «перекрыт суточный максимум по дождям».

Непогода сказалась на самочувствии россиян, заявила Позднякова: у многих болело сердце и «раскалывалась» голова.

«Днем 8 октября атмосферное давление начало расти, сложная обстановка для пожилых людей сохраняется», — заключила специалист.