Синоптик Шувалов предупредил москвичей о резком похолодании

О резком похолодании со следующей недели москвичей предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В разговоре с «Известиями» он уточнил, что температура воздуха резко опустится более, чем на 10 градусов.

Синоптик рассказал, что в понедельник, 21 августа, в городе будет еще тепло — ожидается до плюс 21-23 градусов. Однако начиная со вторника, 22 августа, характер погоды изменится и столбики термометров покажут до плюс 17-19 градусов.

Со следующей недели в столице также прогнозируются дожди почти каждый день, а всплесков теплой погоды уже не ожидается, отметил специалист.