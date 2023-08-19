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18:01, 19 августа 2023
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Синоптик Шувалов предупредил москвичей о резком похолодании

Синоптик Шувалов предупредил москвичей о резком похолодании

© Фото: Unsplash

О резком похолодании со следующей недели москвичей предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В разговоре с «Известиями» он уточнил, что температура воздуха резко опустится более, чем на 10 градусов.

Синоптик рассказал, что в понедельник, 21 августа, в городе будет еще тепло — ожидается до плюс 21-23 градусов. Однако начиная со вторника, 22 августа, характер погоды изменится и столбики термометров покажут до плюс 17-19 градусов.

Со следующей недели в столице также прогнозируются дожди почти каждый день, а всплесков теплой погоды уже не ожидается, отметил специалист.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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