Синоптик рассказала москвичам о погоде в первые осенние выходные

О погоде в первые осенние выходные рассказала москвичам ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В интервью «Вечерней Москве» она предупредила о влиянии холодного атмосферного фронта на температуру воздуха.

«Ночь в субботу будет еще довольно тепло за счет облачности: минимальная температура в Москве плюс 15–17 градусов, по области — плюс 12–17. Дневная температура 2 сентября уже будет пониже, чем в четверг и пятницу: в Москве плюс 21–23, по области плюс 20–25. Ветер с южного сменится на северо-западный», — рассказала синоптик.

В субботу, 2 сентября, в городе ожидаются небольшие и умеренные дожди. В воскресенье, 3 сентября, в столице прогнозируют прекращение осадков, переменную облачность, температуру 13-14 градусов ночью и 20-22 в дневное время.

Несмотря на похолодание, температура останется выше климатической нормы на три градуса, подчеркнула Позднякова.