Синоптик рассказал об одной из самых теплых ночей в Москве за последние 30 лет

Прошедшая ночь была одной из самых теплых ночей, зафиксированных в октябре за последние 30 лет. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик сообщил, что в центре города ночная температура воздуха в ночь на 15 октября составляла 14,1 градус тепла.

«Подобного рода всплески ночного тепла на "экваторе" осени крайне редки, и случаются в среднем один раз в 20 лет», — отметил специалист. Он отметил, что рекорд тепла для ночи 15 октября принадлежит 1993 году, когда температура поднялась до 14,7 градусов тепла.